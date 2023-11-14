الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزيرا التنمية والبيئة ومحافظ القاهرة يستعرضون مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والبيئة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعين مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي البيئة والتنمية المحلية. 

التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري  لإعداد الدراسات الاستشارية 

وشهد الاجتماع الأول بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القاهرة استعراض مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، حيث تم الإشارة إلي التعاقد مع تحالف استشاري دولي فرنسي مصري، لإعداد الدراسات الاستشارية وإعداد مستندات الطرح الخاصة بمواصفات الاتوبيسات الكهربائية وتطوير الجراجات توافقا مع الجدول الزمني للمشروع.

وقدم الفريق الاستشاري دراسة متعددة المعايير لاختيار الجراجات التي سيتم تنفيذ المشروع بها وذلك من خلال التعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة وفريق جهاز شئون البيئة ووحدة إدارة المشروع، وتم إجراء تحليل متعدد المعايير لجميع العناصر والمحددات والمسارات لكافة جراجات الهيئة، وتم التركيز على كافة الجوانب الفنية والاجتماعية والبيئية، مما يوفر تحليلا فنيا وعلميا دقيقا وموضوعيا لاختيار أفضل الجراجات.

اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودعا للحافلات الكهربائية

أسفرت مراحل الدراسة عن اختيار 9 جراجات مقترحة لتكون مستودعا للحافلات الكهربائية، ومن خلال الزيارات الميدانية ودراسة وتحليل كافة الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية والاجتماعية والاستدامة، تم اختيار أفضل الجراجات لتكون جراجًا مطورًا بصورة متكاملة للحافلات الكهربائية ومنها البساتين والأميرية والمطرية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع  على استمرار بحث التطوير الكامل لجراجين منهما بعد الانتهاء من المراجعة الأخيرة لعدد من الاشتراطات الخاصة بهذا الشأن بما يحقق أقصي استفادة من المشروع وأعمال التطوير .

 استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية

كما شهد الاجتماع الثاني برئاسة اللواء هشام آمنة والدكتورة ياسمين فؤاد، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة ومتابعة عقود عمل شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، وانفيروماستر، للخدمات البيئة وتدوير المخلفات المكلفتين للقيام بخدمات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والمرافق العامة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلي أهمية مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين بمحافظات القاهرة الكبري .

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة التنمية المحلية تلوث الهواء

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