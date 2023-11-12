التفاصيل الكاملة للقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح لاستعراض الموقف التنفيذي لبعض الملفات التنموية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم مواطني مطروح في مختلف المجالات.

الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع البناء المخالف

وفى بداية اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع البناء المخالف، حيث تم الإشارة إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواجهة ومنع التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية والبناء بدون تراخيص وإزالة عدد من حالات التعدي.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن الدولة ستواجه بكل حسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وهناك متابعة يومية مع المحافظين لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها في جميع المحافظات.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي تم رصدها في عدد من المدن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين على الأراضي الزراعية بدون تراخيص مع التأكيد على تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدى على أراضي الدولة وبصفة خاصة الأراضي الزراعية.

تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% والتي تشهد إقبالًا من المواطنين في مختلف المحافظات، كما ستشهد الأسابيع القادمة التوسع في افتتاح المنافذ والشوادر لزيادة المعروض من السلع الضرورية للمواطنين

توجيهات حكومية بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل

وشدد وزير التنمية المحلية، على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن عدد السلاسل التجارية والمحال المشاركة في المبادرة وصل إلى 34 منفذًا في كافة أنحاء المحافظة بتخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 30% على 18 سلعة متنوعة بينها السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع الضرورية ، مشيرًا إلى توجيهاته المستمرة بتكثيف حملات المرور والمتابعة الدورية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة استعدادات المحافظة للتعامل مع التقلبات الجوية وموجة الأمطار المتوقعة مع بداية فصل الشتاء، ووجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لجميع أجهزة المحافظة للتعامل الفوري مع أية تجمعات للمياه بالشوراع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول ومراجعة السدود وتدعيم وتقوية السدود بالوديان وتكليف غرفة العمليات بالمتابعة على مدار اليوم بالتعاون مع الأجهزة المعنية ومجالس المدن والدفاع المدني للتحرك السريع والتفاعل مع الطوارئ والتعامل مع تجمعات المياه وإزالتها عند سقوط الأمطار.