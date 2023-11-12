وقف الإجازات وجاهزية المعدات.. طوارئ فى المحافظات استعدادًا للطقس السيئ

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن رفع حالة الطوارئ في المحافظات، للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ.

وتتابع وزارة التنمية المحلية مع المحافظين، تقلبات الطقس الأخيرة التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

غرفة عمليات مركزية للتعامل مع الأمطار

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أن الوزارة فعّلت غرفة العمليات المركزية وانتهت من التنسيق مع المحافظات من خلال غرف عمليات فرعية في كل ديوان، للتعامل الفوري مع الأمطار فور سقوطها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات استعدت بشكل جيد لموسم الأمطار، من خلال المعدات والتنبيه على ضرورة التدخل الفوري لرفع تراكمات المياه من الشوارع.

تقرير دوري للعرض على مجلس الوزراء

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات، ويتم إعداد تقرير لعمليات مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن موسم الأمطار تم الاستعداد له مبكرًا.

وتابع وزير التنمية المحلية، أنه تم التشديد على رؤساء المدن والمراكز بضرورة المتابعة المستمرة والمرور على المحافظات والتواجد الميداني في الشارع وتحريك المعدات فورًا للتخلص من تراكمات المياه ومنع تكوينها لفتح الحركة المرورية وعدم إعاقتها.

وأكد أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظين بضرورة الانتشار والتواجد الميداني في الشوارع ومتابعة حالة المطر أولًا بأول، مع ضمان الاستفادة من المعدات المتواجدة في المحافظات، وفحصها بشكل جيد للتعامل الفوري إذا لزم الأمر.

التأكد من سلامة الأعمدة الكهربائية لمنع الصعق الكهربائي

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة الأعمدة الكهربائية وتغطية الكابلات لمنع حوادث الصعق الكهربائي حفاظًا على سلامة المواطنين من خلال المتابعة مع شركات الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، والعمل كخلية نحل في الشوارع من خلال فرق ميدانية لفحص الأعمدة، والتأكد من عدم وجود أي ماس كهربائي والتعامل الفوري في حالة الأزمات والمشكلات.

وأوضح أنه سيتم وقف الإجازات للعاملين في المحليات حال تساقط الأمطار المكثفة لضمان تواجد العاملين في الشوارع والتدخل السريع، بما يضمن عدم إعاقة الطرق ومنع تراكمات مياه الأمطار على أن يتم تعويضها في أقرب وقت.