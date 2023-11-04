السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء عمرو فاروق عبدالمجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مراسم توقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالدقهلية.

 الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة

وقال وزير التنمية المحلية إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة؛ باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل، وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

يحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها خاصة في حالة الطوارئ

وأضاف "آمنة" أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها، خاصة في حالة الطوارئ والأزمات؛ بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل، مضيفًا: إن مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستقدم لأبناء جميع المحافظات خدمات كبيرة وسريعة في حالة الحوادث التي يتعرضون لها وسرعة التدخل من الجهات المعنية بالدولة ومواجهة تلك المشكلات.

وأشار  وزير التنمية المحلية إلى توجيه رئيس الجمهورية بالانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية بنهاية العام الحالي، وذلك للمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية؛ بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن توجيهات  الدكتور رئيس مجلس الوزراء باستكمال الافتتاحات للمرحلة الثانية للشبكة لعدد (12) محافظة في غضون شهري (نوفمبر – ديسمبر) 2023 طبقا للخطة الزمنية، وجار الانتهاء من عدد 10 مراكز.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم تدريب عدد (123) متدربا من العاملين بمراكز السيطرة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر والطوارئ طبقا للمقاييس والمعايير العالمية، بالإضافة الى بدء التدريب الخارجي للمتميزين من الوزارة والمحافظات بالشبكة الوطنية بدولة الصين.

وزير التنمية المحلية السيطرة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الشبكة الوطنية مركز السلامة والطوارئ الدقهلية

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