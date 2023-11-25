الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 7 مصابين في حادث سير بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 7 مصابين متورطين في حادث تصادم سيارتين أعلى كورنيش النيل، وإعداد تقرير حول إصابتهم.

كان أصيب 7 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى كورنيش النيل بحلوان ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى محور الكورنيش بالدواجن، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بأخرى ونتج عنه إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.