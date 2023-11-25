السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى

حادث مروري
حادث مروري

أصيب شاب في  حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى وتم نقله إلى المستشفى وتسبب الحادث فى ظهور كثافات مرورية، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، ما نتج عن الحادث إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اصابة شاب أثناء حادث تصادم كوبري الجيزة كوبري حديدي حادث تصادم

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