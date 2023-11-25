السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور: حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات من شوارع المدينة

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

أكد المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور، بأن جهاز المدينة  قد شن عدة حملات مكثفة علي مدار اليوم طوال ايام الاسبوع لازالة ورفع الإشغالات والمخالفات بالمدينة؛ في إطار جهود الجهاز المستمرة للقضاء على أي مظاهر عشوائية ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والاستيلاء على الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

وفي سياق متصل أفاد المهندس السيد أمين نائب رئيس الجهاز أن الحملات على غلق عدد 3 محلات تجارية بالحي الأول لمخالفة شروط التراخيص (محل ادوات صحية، ومحل دهانات وبويات، وسنتر تعليمي). 

رصد مخالفة بالقطعة رقم (3) بلوك (18077) بالحي التاسع والشروع فى عمل زيادة بنائية بغرف السطح وتم اتخاد اللازم وعمل إزالة فورية. 

وأثناء مرور الحملة بالحي الثاني تم رصد مخالفة بالقطعة (107) محلية (34 ب) لاستغلال الدور الارضي مكتب إداري والبدروم صالة رياضية، وكذلك تم رصد مخالفة بالقطعة 104 محلية (34 ب) واستغلال البدروم ورشة ملابس. 

رصد مخالفة بالقطعة رقم (11) بلوك رقم (18018) بالحي التاسع واستغلال البدروم مخزن وورشة موبيليا. 

كما قامت إدارة الأمن ووإدارة التنمية بالتنسيق مع شرطة التعمير بتنفيذ إزالة فورية لمباني مخالفة بمنطقة الجولف بالحي السابع. 

كما تم المرور بالحى الثامن (نزهة العبور) بمركز الحى ورفع الإشغالات والتجاوزات بمحل اسماك وكافيه ودراى كلين وكوافير ومكتبة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما استهدفت الحملات المسائية (الحي الأول - الحي الثاني - الحي الخامس والسادس - الحي الثامن - الحي التاسع - الطريق الرئيسي - خط 10)

وشدد رئيس الجهاز، على مواصلة شن وتكثيف الحملات الصباحية والمسائية وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة الدورية لضمان عدم تكرار المخالفات، مؤكدًا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

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