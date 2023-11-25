وزير الشباب ومستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية يشهدان لقاءً حواريًا مع شباب وأهالي الواحات البحرية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد الرئيس للمناطق الحدودية والنائية، والمهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظة الجيزة، نائبًا عن السيد المحافظ؛ لقاءً حواريًا مع أهالي وشباب مدينة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك في إطار لقاءات الوزير ومستشار الرئيس مع شباب مصر من جميع المحافظات وبخاصة الحدودية، بحضور الكيانات الشبابية وشباب أندية ومراكز الشباب بقري الباويطي ومنديشه والقصر والحيز والقبالة وغيرهم، وذلك بمركز شباب الباويطي.



بدء اللقاء، بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، عرض فيديو يوضح إنجازات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة وبخاصة للمحافظات الحدودية، فقرة فنية يُقدمها بيت ثقافة الباويطي، وكلمات ترحيبية لعدد من أهالي الواحات البحرية.



رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة ورموز ومشايخ وعواقل قري مدينة الواحات البحرية، كما تقدم الوزير بالشكر لقيادات وزارة الشباب والرياضة والمديريات والقيادات التنفيذية والشعبية والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي الجهود المبذولة من أجل إنجاح اللقاء الحواري مع شباب وأهالي الواحات البحرية.



ولفت الوزير إلي أن وزارة الشباب والرياضة تحرص علي تنفيذ برامج عديدة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي‪، من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيرًا الي ان الوزارة تهتم بقضايا الوعي لدي الشباب وخاصةً الوعي بقضايا الوطن وما يواجهه من تحدياته، وخاصًة أبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية ومنها الواحات البحرية، مؤكدًا علي أن زيادة الوعي لدى شباب تلك المناطق يعد من أولى أولويات وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء وحب الوطن.



ونوه إلي دور الشباب وأنه لابد أن يكون له دور كبير جدا خاصة فى الاستحقاقات ولا يجوز أن تكون أقل نسبة في الاستحقاقات هي الشباب، مشددًا على أهمية توعية الشباب بذلك، فالشباب الموجود منهم من يعمل فى التوعية والوعي، موضحًا سعي الوزارة خلال الفترة الحالية إلي تكثيف حملات للوعي والتوعية، مع ضرورة تواجد شبابي على الأرض، لافتًا الي دورهم المجتمعي للشباب في الجامعات والأندية ومراكز الشباب والاحياء والقري والنجوع في هذا الشأن.



أضاف "صبحي" أن مصر تشهد انجازات كبيرة فى مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات وفي ظل التحديات التي تواجهها، مشيرًا الي أن وزارة الشباب والرياضة حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية، والأنشطة والبرامج الرياضية المقدمة للنشء والشباب‪.



وتحدث الدكتور أشرف صبحي، عن تواصل وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية بشكل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، ومنها المحافظات الحدودية والمناطق النائية بهدف دمج شباب تلك المحافظات، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية في منح الفرصة كاملة أمام شباب المحافظات الحدودية والمناطق النائية بتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والفنون.

ونقل اللواء أحمد جمال الدين، خلال كلمته، تحيات رئيس الجمهورية، لأبناء الواحات البحرية مؤكدًا ما يوليه من دعم واهتمام لأبناء المحافظات الحدودية وللشباب، منذ أعلنت الدولة عن استراتيجية بناء الإنسان، مشيدًا بالطفرات الإنشائية التي حدثت في المحافظات الحدودية في القطاع الشبابي والرياضي بجهود الدكتور أشرف صبحي.



كما تحدث مستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية عن أهمية الوعي لدى الشباب، وما بذلته الدولة لأجل ترسيخ الوعي ومحاربة التطرف والإرهاب، معربًا عن سعادته بما شهده في المحافظة من تطور، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو التحاور مع الشباب وأهالي الواحات البحرية ومناقشة مطالبهم وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الشأن.



وقال المستشار أحمد جمال الدين: "الواحات البحرية بالفعل تابعة لمحافظة الجيزة، ولكننا نعتبرها فعليًا منطقة حدودية ونائية، فهي في القلب والعقل للدولة المصرية، ودائمًا ما يوجهني فخامة الرئيس بالاطمئنان علي أهالينا في المناطق الحدودية ومنها الواحات، والتعرف علي وحهات نظرهم حول إنجازات الدولة المصرية وما يحتاجونه، وأثني وأشيد ببرنامج أهل مصر التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع عدد من الوزارات للمحافظات الحدودية".



وأكد اللواء أحمد جمال الدين، على أهمية تنمية وعى الشباب، وتعظيم دورهم فى المشاركة فى جهود التنمية، مؤكدًا على أن تنظيم مثل تلك الملتقيات ياتي من اهتمام وحرص القيادة السياسية على الشباب، وتفعيل دورهم ووعيهم بكافة التحديات المحيطة وإدراك جهود التنمية.



وألمح المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إلي جهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، في تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية بشكل فعلي، قائلًا: "كل الملاعب المنجلة في الجيزة لا تخلو من الشباب، وأصبحت متطورة بشكل ملحو، وهو ما يدعو للفخر وشكر القائمين علي ذلك من وزارة الشباب والرياضة وزملائي بالمحافظة، والواحات وأهلها لايقلوا شيئًا عن أي منطقة بالجيزة، فهي قريبة إلي القلب"



وعبر عبدالله أبو ليفة والدكتور مدحت موسي من أحد أهالي الواحات البحرية، عن شكرهم بالنيابة عن كافة الأهالي للدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة ومستشار الرئيس للمناطق الحدودية والنائية، علي جهودهم المبذولة في زيارات مدن وقرى الواحات البحرية بشكل مستمر، والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تعترض حياتهم اليومية، وعارضين عدد من المطالب التي حملوهم إياه الأهالي لعرضها علي الوزير ومستشار الرئيس وكافة السادة التنفيذيين.



حضر اللقاء، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الدكتور محمد فوزي مدير عام العلاقات العامة والمراسم، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الجيزة ورموز ومشايخ وعواقل قري مدينة الواحات البحرية، السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، شباب وأعضاء الكيانات الشبابية.