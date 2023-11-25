"التنسيقية" تلتقى حزبي مستقبل وطن وحماة وطن في إطار صياغة برنامج انتخابي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب مستقبل وطن، وحزب حماة وطن، والدكتور علي الدين هلال، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

التنسيقية" تلتقى حزبي مستقبل وطن وحماة وطن

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

التنسيقية تلتقى حزبي مستقبل وطن وحماة وطن

كما التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور علي الدين هلال، كونه أحد أهم الشخصيات العامة المؤثرة وصاحب خبرة سياسية لسنوات طويلة، من أجل ترجمة خبراته في صياغة حلول للتحديات التي تم تقديمها من الهيئات والأحزاب والنقابات الأخرى.

التنسيقية تلتقى حزبي مستقبل وطن وحماة وطن

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.