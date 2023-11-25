"التحرير المصرى" ينظم مؤتمرا بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى لفترة ولاية جديدة

نظم حزب التحرير المصرى، تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، لفترة ولاية رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر قيادات الحزب، وممثلي الأوقاف والكنائس، وعدد من نواب المحافظة، وأمناء وقيادات أحزاب “تحالف الأحزاب المصرية” بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، عقبه آيات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيب بالضيوف.

وفى كلمته قال الدكتور ريمون العمدة، أمين عام حزب التحرير المصرى بمحافظة الشرقية، إن المسيرة التى قادها الرئيس السيسى خلال 10 سنوات وهى فترة قليلة فى عمر التاريخ، استطاع خلالها أن يعيد لمصر تماسكها وقوتها وممكانتها الإقليمية وأصبحت من أقوى الدول سياسيا داخليا وخرجيا عربيا وأفريقيا ومن أقوى الدول فى جميع المجالات.

وأوضح أنه على مدار تلك السنوات القليلة، فقد واجهت القيادة السياسية مشكلات كبرى تأثرت بها معظم دول العالم، فلا يجب علينا أن ننسى أزمة فيروس كوفيد19، والحرب الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع العربى الاسرائيلى، لافتا إلى أن العالم قد واجه تدهورا اقتصاديا أطاح بالعديد من الأنظمة، وكانت مصر ثابتة وحافظت على التخطيط والبناء، وأن الرئيس تحمل على عاتقه مسؤلية كبيرة.

وأكد أن الحزب بكامل قيداته وأعضاءه يعلن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

ومن جانبه، أكد ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصرى، أن الحزب قد بدأ جولاته فى محافظات مصر، وسيكمل فى مكل شبر من ارض مصر، لإعلان تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة ولاية رئاسية جديدة، قائلا إن الرئيس حمل كفنه على يده وقت ما كانت مصر تضحى بالكثير من الدماء، وكان الرصاص يحاط بكل منا، وكان صعبا على اى مسؤل تولى اى مسؤلية فى البلاد، إلا هذا الرجل فلم يتقدم لهذا المنصب ولم يترشح له فقد جاء بأمر الشعب الذى استدعاه وفرض عليه هذا المنصب، فنسى نفسه وخلع رداءه الميرى وارتدى الملكى ليكون قائدا للبلاد

وأوضح أن أول هدية أهدى بها الرئيس شعبه كانت قناة السويس الجديدة، والتى أنشأت دون أن يكلف خزينة الدولة جنيه واحد، وبسبب هذا حاول العدو أن يفتعل خط سكة حديد دولى ليحاول تدمير قناة السويس، مشيرا إلى أن تدمير غزة اليوم ليس من أجل غزة ولكن من أجل موقعها الطامعين فيه الذى يصلح لإقامة قناة سويس أخرى، مؤكدا أن مصر مستهدفة حتى بما يقع خارج حدودها.

وأكد أن الرئيس السيسى قد نجح فى العديد من الانتجازات وأنه واجبا على كل أبناء مصر تجديد الثقة فيه لاستكمال إنجازاته.

مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى

مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى

مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى