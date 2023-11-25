السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التحرير المصرى" ينظم مؤتمرا بالشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى لفترة ولاية جديدة

مؤتمر الشرقية لدعم
مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى

نظم حزب التحرير المصرى، تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، لفترة ولاية رئاسية جديدة. 

حضر المؤتمر قيادات الحزب، وممثلي الأوقاف والكنائس، وعدد من نواب المحافظة، وأمناء وقيادات أحزاب “تحالف الأحزاب المصرية” بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، عقبه آيات من الذكر الحكيم، وكلمة ترحيب بالضيوف. 

وفى كلمته قال الدكتور ريمون العمدة، أمين عام حزب التحرير المصرى بمحافظة الشرقية، إن المسيرة التى قادها الرئيس السيسى خلال 10 سنوات وهى فترة قليلة فى عمر التاريخ، استطاع خلالها أن يعيد لمصر تماسكها وقوتها وممكانتها الإقليمية وأصبحت من أقوى الدول سياسيا داخليا وخرجيا عربيا وأفريقيا ومن أقوى الدول فى جميع المجالات.

وأوضح أنه على مدار تلك السنوات القليلة، فقد واجهت القيادة السياسية مشكلات كبرى تأثرت بها معظم دول العالم، فلا يجب علينا أن ننسى أزمة فيروس  كوفيد19، والحرب الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع العربى الاسرائيلى، لافتا إلى أن العالم قد واجه تدهورا اقتصاديا أطاح بالعديد من الأنظمة، وكانت مصر ثابتة وحافظت على التخطيط والبناء، وأن الرئيس تحمل على عاتقه مسؤلية كبيرة.

وأكد أن الحزب بكامل قيداته وأعضاءه يعلن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات.

ومن جانبه، أكد ممدوح عبد الحكيم، رئيس حزب التحرير المصرى، أن الحزب قد بدأ جولاته فى محافظات مصر، وسيكمل فى مكل شبر من ارض مصر، لإعلان تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة ولاية رئاسية جديدة، قائلا إن الرئيس حمل كفنه على يده وقت ما كانت مصر تضحى بالكثير من الدماء، وكان الرصاص يحاط بكل منا، وكان صعبا على اى مسؤل تولى اى مسؤلية فى البلاد، إلا هذا الرجل فلم يتقدم لهذا المنصب ولم يترشح له فقد جاء بأمر الشعب الذى استدعاه وفرض عليه هذا المنصب، فنسى نفسه وخلع رداءه الميرى وارتدى الملكى ليكون قائدا للبلاد

وأوضح أن أول هدية أهدى بها الرئيس شعبه كانت قناة السويس الجديدة، والتى أنشأت دون أن يكلف خزينة الدولة جنيه واحد، وبسبب هذا حاول العدو أن يفتعل خط سكة حديد دولى ليحاول تدمير قناة السويس، مشيرا إلى أن تدمير غزة اليوم ليس من أجل غزة ولكن من أجل موقعها الطامعين فيه الذى يصلح لإقامة قناة سويس أخرى، مؤكدا أن مصر مستهدفة حتى بما يقع خارج حدودها.

وأكد أن الرئيس السيسى قد نجح فى العديد من الانتجازات وأنه واجبا على كل أبناء مصر تجديد الثقة فيه لاستكمال إنجازاته.

مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى

مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى
مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى
مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى
مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى
مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى
مؤتمر الشرقية لدعم المرشح الرئاسي السيسى
تحالف الأحزاب المصرية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى ولاية رئاسية جديدة أمين عام حزب التحرير المصرى رئيس حزب التحرير المصرى القيادة السياسية تخطيط والبناء

مواد متعلقة

ضبط 20 طن فاكهة "فاسدة" بالشرقية

تحت شعار "حرفتك مهنتك".. "رياضة الشرقية" تنظم ورشة الحرف اليدوية والتراثية

متحف تل بسطا بالزقازيق يُنظم احتفالًا بأعياد الطفولة

وكيل «خدمة اجتماعية» بكفر صقر: الانتخابات الرئاسية المقبلة تحد جديد للمصريين

شرقاوي ضمن أفضل 10 لاعبين فى البطولة العربية لكمال الأجسام

عضو هيئة مستقبل وطن: موقف الرئيس فى القضية الفلسطينية ثابت منذ سنوات ونرفض التهجير

كاهن "مطرانية الزقازيق ومنيا القمح": ندعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

جوارديولا يكشف كواليس شجاره مع نونيز وقمة ليفربول والسيتي

عاجل.. مسئول إسرائيلى: صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

شئون الأسرى: إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من غزة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها