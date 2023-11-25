سكرتير عام "الوفد" بالغربية: حصلنا على ضمانات بنزاهة الانتخابات الرئاسية

أكد محمد عبدالجواد فايد، سكرتير عام الوفد بالغربية، أن الشعب المصرى يتساءل من هو عبدالسند يمامة؟ والوفد يجيب: هو دكتور جامعى رئيس حزب الوفد، نظيف اليدين.

وأضاف أن الوفد باقٍ طالما أن الشعب المصرى على قيد الحياة، وأن الوفد خاض معركة الرئاسة وقدم أفضل رجاله وهو الدكتور عبدالسند يمامة.

وأشار إلى أن الوفد حصل على ضمانات بنزاهة الانتخابات، مشددًا على أهالى المحافظة بالنزول فى الانتخابات.

وأضاف أن رسالة الوفد اليوم هى أن القضية الفلسطينية فى القلب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى التعامل مع ذلك الملف وأن سيناء أرض مصرية خالصة.

وكان قد بدأ المؤتمر الحاشد للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم. المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية برئاسة المهندس حازم الجندي وشهد المؤتمر إقبالًا كبيرًا من أبناء محافظة الغربية للاستماع لخطاب الدكتور عبدالسند يمامة وبحضور قيادات الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ومن المقرر أن يوضح عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد خلال المؤتمر، رؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملًا.

جدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي قد عرض في المؤتمرات السابقة التي قد عقدت في محافظة الدقهلية ومحافظة بورسعيد البرنامج الانتخابي، مؤكدًا أنه يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة وحلول واقعية قابلة للتنفيذ، وأن برنامجه يركز على أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلى الإصلاح الاقتصادي.