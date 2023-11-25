السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النني بديلًا.. تشكيل آرسنال أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد النني
محمد النني

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الذي سيواجه برينتفورد ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023-2024.

ويحل أرسنال ضيفًا على برينتفورد في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "جليتش كومينيتي" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، بينما يشارك ديكلان رايس ومارتن أوديجارد في خط الوسط.

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خيسوس يقود هجوم أرسنال أمام برينتفورد

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل دوس سانتوس - أوليكساندر زينتشينكو

خط الوسط: مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - لياندرو تروسار

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل خيسوس - جابرييل مارتينيلي

وجاء تشكيل برينتفورد أمام أرسنال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك فليكين

خط الدفاع: فيتالي جانيلت - إيثان بينوك - بن ميي - كريستوفر أيير

خط الوسط: يهور يارموليوك - كريستيان نورجارد - فرانك أونيكا

خط الهجوم: يوان ويسا - سامان قدوس - بريان مبيومو

ويسعى فريق أرسنال لمواصلة نغمة الانتصارات في مباراة اليوم، لمحاولة خطف صدارة أو وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي على الأقل، في ظل انتظار نتيجة المواجهة الشرسة بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة البريميرليج.

وقبل انطلاق المباراة، يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف ليفربول صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 28 نقطة.

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