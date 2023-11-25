تشيلسي يواجه نيوكاسل يونايتد.. وأرسنال ضيفًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تعود عجلة الدوريات الأوربية الكبرى للدوران بعد توقف دولي هو الأخير خلال 2023 بعد أيام مشتعلة من مواجهات المنتخبات، لحسم بطاقات التأهل لمنافسات البطولات القارية المختلفة، ومنها أمم أوربا وآسيا وكأس العالم.

تشيلسي يواجه نيوكاسل يونايتد.. وأرسنال ضيفًا على برينتفورد

ويدخل نيوكاسل المواجهة بعد أن تراجع للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد خسارتين متتاليتين حيث توقف رصيده عند 20 نقطة.

بينما نجح فريق تشيلسي في التقدم نحو المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الجولتين الأخيرتين وفي جعبته 16 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وأربعة هزائم وأربعة تعادلات كذلك.

وتجمع بقية المباريات بين بيرنلي ووست هام يونايتد، ولوتون مع كريستال بالاس، ونوتنجهام فورست ضد منافسه برايتون، بالإضافة إلى مباراة شيفيلد يونايتد مع بورنموث.

وفي السابعة والنصف مساءً، يحل برينتفورد ضيفا على أرسنال، على ملعب "الإمارات"، في ختام مباريات اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق أرسنال لمواصلة نغمة الانتصارات في مباراة اليوم، لمحاولة خطف صدارة أو وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، أو الحفاظ على مكانه في المربع الذهبي على الأقل، في ظل انتظار نتيجة المواجهة الشرسة بين مانشستر سيتي وليفربول في قمة البريميرليج.

وقبل انطلاق المباراة، يتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف ليفربول صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 28 نقطة.