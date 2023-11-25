قبل مواجهة ميدياما.. الأهلي يتفوق على أندية غانا بـ6 انتصارات

بعد غياب 11 عاما يعود الأهلي لمواجهة أندية غانا عندما يستضيف فريق ميدياما في التاسعة مساء اليوم، في الدولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا .

مباراة الليلة تحمل الرقم 17 في تاريخ مواجهات الأهلي وأندية غانا وشهدت المباريات ال16 الماضية تفوقا طفيفا للأهلي الذي فاز ست مرات وخسر خمس مرات وانتهت خمس مباريات بالتعادل وسجل الأهلي 21 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا .

البداية أمام هارتس أوف أوك 1977

المواجهة الأولى للأهلي مع أندية غانا كانت أمام هارتس أوف أوك في الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1977 وفاز هارتس أوف أوك بملعبه بثلاثة أهداف نظيفة وفاز الأهلي في القاهرة بهدف سجله مصطفى يونس.

في عام 1982 كانت المواجهة أمام كوتوكو في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 وانتهت مباراة الذهاب باستاد القاهرة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمود الخطيب " هدفين " وعلاء ميهوب وانتهت مباراة العودة في كوماسي بالتعادل 1-1 وسجل محمود الخطيب هدف الأهلي الذي حقق أول ألقابه الإفريقية.

تكررت المواجهة بين الأهلي وكوتوكو في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983 وانتهت مباراة الذهاب باستاد القاهرة بالتعادل السلبي وفاز كوتوكو في مباراة العودة بكوماسي بهدف دون رد.

في عام 1987 التقي الأهلي وكوتوكو في نصف نهائي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين سجلهما محمود الخطيب وطاهر أبوزيد من ركلة جزاء وانتهت مباراة العودة في كوماسي بفوز كوتوكو بهدف .

مباراة الأهلي وكوتوكو في كوماسي عام 1983

8 مواجهات في دوري أبطال إفريقيا

بعد تطبيق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال إفريقيا خاض الأهلي 8 مباريات أمام أندية غانا ففي عام 1999 كانت المواجهة أمام هارتس أوف أوك في دور المجموعات وأقيمت المباراة الأولى في أكرا يوم 19 سبتمبر 1999 وانتهت بفوز هارتس أوف أوك 2-1 وسجل سامي قمصان هدف الأهلي وأقيمت المباراة الثانية في القاهرة يوم 8 أكتوبر 1999 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما محمد فاروق ووليد صلاح الدين.

تكرر ت المواجهة أمام هارتس أوف أوك في دور المجموعات عام 2000 وفاز هارتس أوف أوك 2-1 في ملعبه يوم 23 يوليو 2000 وسجل علاء إبراهيم هدف الأهلي وأقيمت المباراة الثانية في القاهرة يوم 27 أكتوبر 2000 وانتهت بالتعادل 1-1 وسجل إبراهيم سعيد هدف الأهلي .

أكبر فوز على كوتوكو برباعية

في عام 2006 التقى الأهلي مع كوتوكو في دور المجموعات وانتهت المباراة الأولى في غانا بالتعادل السلبي يوم 13 أغسطس 2006 وأقيمت المباراة الثانية باستاد القاهرة يوم 26 أغسطس 2006 وفيها حقق الأهلي أكبر انتصاراته على أندية غانا وسحق كوتوكو برباعية نظيفة سجلها محمد أبوتريكة من ركلة جزاء ومحمد شوقي وأسامة حسني والأنجولي فلافيو .

أخر المواجهات بين الأهلي وأندية غانا كانت أمام تشيلسي في دور المجموعات عام 2012 وفاز الأهلي بملعبه 4-1 يوم 4 أغسطس 2012 وسجل الأهداف وليد سليمان " هدفين " وعبد الله السعيد ومحمد نجيب وانتهت المباراة الثانية في غانا يوم 19 أغسطس 2012 بالتعادل 1-1 وسجل الإيفواري أوسو كونان هدف الأهلي.