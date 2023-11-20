أوبي: هازارد رفض عرضًا ضخمًا من السعودية ولم يكن بحاجة للمال

أكد النيجيري جون أوبي ميكيل زميل البلجيكي إيدين هازارد السابق في تشيلسي الإنجليزي، أن اللاعب المعتزل أخبره بأنه رفض عرضًا ضخمًا للعب في المملكة العربية السعودية.

وأعلن هازارد 10 أكتوبر الماضي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد رحيله عن ريال مدريد في شهر يونيو، عقب التوصل لاتفاق مع النادي الإسباني لإنهاء عقده.

المراحل الأخيرة من مسيرة هازارد كانت مليئة بالإصابات، فلم يتمكن اللاعب البلجيكي من الحصول على فرصة حقيقية مع ريال مدريد، والذي انضم إليه عام 2019 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، إضافة لتوديع بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده البلجيكي، من دور المجموعات.

وقال ميكيل في بودكاست خاص بالإنجليزي ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد:"هازارد اعترف لي بالعرض المقدم له من السعودية، قال لي:"هل يجب أن أذهب إلى الجزيرة العربية، حيث سأكسب مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، ماذا بعد ذلك؟".

أضاف:" قال لي:"تلقيت عرضين أو ثلاثة للذهاب إلى المملكة العربية السعودية.. لدي الكثير من المال. أنت تعرف كيف أعيش حياتي. أنا لا أنفق الكثير من المال".

وقال أوبي ميكيل إن هازارد أخبره بذلك قبل اعتزاله،، حيث أخبره:"الآن لدي المال للعيش مع عائلتي وتربية أطفالي".

وفوجئ ريو فرديناند بعد سماعه هذا الاعتراف، وأكد أنه يحترم بشدة هذا القرار الذي اتخذه هازارد، حيث رفض مبلغًا ضخمًا قدره 60 مليون يورو في موسم واحد.

وتحدث أوبي ميكيل أيضًا عن كيف كان البلجيكي في التدريبات، مما تركه في مكان سيء: "لقد كان كسولًا جدًا لدرجة أنه لم يكلف نفسه عناء ربط أربطة حذائه".

وقبل إعلان اعتزاله، تلقى هازارد عدة عروض في الصيف لمواصلة لعب كرة القدم، وفي أوروبا، وتحديدًا من بلاده، حيث أرادوا أن ينضم إلى شقيقيه الآخرين في بروكسل، في موسم نهائي يجعل الدوري البلجيكي ينطلق تسويقيًا، لكن هازارد لم يقبل هذا العرض والذي لم يكن الوحيد، حيث قاموا بإغرائه أيضًا في الولايات المتحدة، حيث أرادوا أن يكون لدى الدوري الأمريكي لكرة القدم منافس يمكنه منافسة إنتر ميامي في وسائل الإعلام، إضافة لعروض السعودية.