السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

تعود عجلة الدوريات الأوربية الكبرى للدوران بعد توقف دولي هو الأخير خلال 2023، عقب أيام مشتعلة من مواجهات المنتخبات لحسم بطاقات التأهل لمنافسات البطولات القارية المختلفة، منها أمم أوربا وآسيا وكأس العالم.

صدام ناري بين السيتي وليفربول

وسيكون عشاق الكرة الأوربية على موعد مع مباراة نارية على ملعب "الاتحاد"، الذي يحتضن عصر اليوم قمة الكرة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول، من أجل الانفراد بصدارة ترتيب البريمير ليج في قمة مباريات جولته الثالثة عشر.

يقود المباراة التي تنطلق في الثانية والنصف عصرا تحكيميا الإنجليزي الدولي كريس كافاناغ ويعاونه كل من سيمون بينيت ودان روباثان في أرض الملعب، بينما يدير طاقم غرفة الفيديو ستيورت أتويل وتيم وود.

يدخل بيب جوارديولا قمة اليوم متسلحا بجمهور الاتحاد الذي سيدفع فريقه نحو الهروب بعيدا بريادة الترتيب حيث يتصدر سيتي جدول بريميرليج قبل قمة اليوم ب28 نقطة بعد خوض 12 مواجهة خسر اثنتين منها وتعادل في واحدة فيم فاز في تسع مباريات.

أما يورجن كلوب فيطمح في مفاجأة خصمه اللدود والذي حرمه من بطولتي دوري على الأقل خلال السنوات الأربعة الأخيرة حين خسر ليفربول لقبين بفارق نقطة واحدة لصالح العملاق السماوي.

ويتخلف الريدز بنقطة واحدة عن سيتي حيث يحتل رفاق محمد صلاح المركز الثاني على سلم الترتيب ب27 نقطة من ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات إلى جانب خسارة وحيدة كانت أمام توتنهام بنيران صديقة من الكاميروني جويل ماتيب في اللحظات الأخيرة.

txt

رومانو: هالاند جاهز لمواجهة ليفربول بعد التوقف الدولي

txt

رئيس الاتحاد المنستيرى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع خليفة "معلول"

ولا تقتصر المواجهة على صراع قمة الناديين فحسب وإنما تمتد للصراع الفردي المحتدم على قمة ترتيب هدافي المسابقة العريقة بين المتصدر النرويجي إيرلينج هالاند وملاحقه الفرعون محمد صلاح.

وساهم هالاند بـ16 هدف لفريقه خلال الموسم الجاري، بواقع تسجيل 13 وصناعة ثلاثة آخرين لزملائه.

أما محمد صلاح فلديه 14 مساهمة في أهداف ليفربول حتى الآن، بواقع تسجيل عشرة أهداف وصناعة أربعة أخرى.

وينتظر الملك المصري  رقما مميزا آخر حال تمكن من التسجيل خلال قمة اليوم إذ أنه يبتعد بهدف واحد عن هدفه الخمسين بعد المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالوصول للهدف 150 سيقتحم صلاح قائمة ذهبية تضم العشرة الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة بالتساوي مع الأسطورة مايكل أوين فيم يكفي الملك تسجيل هدفين من أجل إزاحة أوين من القائمة.

ويعد مانشستر سيتي من الفرق المفضلة لمحمد صلاح حين يتعلق الأمر بالتسجيل في شباكها حيث زارها سبع مرات من قبل، ويسعى اليوم لتسجيل هدفين جديدين من أجل الوصول لمئويته الثانية من الأهداف برفقة الريدز في جميع المسابقات.

مانشستر سيتى ليفربول الدورى الانجليزى محمد صلاح صلاح هالاند

مواد متعلقة

كرة سلة: الاتحاد يتقدم على الأهلي مع نهاية الشوط الأول.. ويقترب من نهائي المرتبط

سموحة يفاجئ سبورتنج ويطيح به من دوري المرتبط

الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نصف نهائي مرتبط السلة

طرد ومشادات.. الأهلى يكتسح الزمالك بفارق 15 نقطة فى "قمة السلة"

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

منتخب مصر فى المستوى الأول بقرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

الأهلى يسقط أمام برشلونة فى مونديال أندية كرة اليد

سوبر جلوب: الأهلي يتأخر بفارق 3 أهداف أمام برشلونة في الشوط الأول

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فى جنين

"معلومات الوزراء": 50٪ زيادة في مبيعات "قها" بعد تشجيع المنتج المصري

قبل مواجهة ميدياما.. الأهلي يتفوق على أندية غانا بـ6 انتصارات

غدًا.. بدء عرض مسلسل "العودة" على شاشة "dmc"

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. والعظمى بالقاهرة 28

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. كيف يؤثر دخول الحوثيين الحرب على مستقبل المنطقة؟

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى