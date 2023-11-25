صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوريات الأوربية الكبرى للدوران بعد توقف دولي هو الأخير خلال 2023، عقب أيام مشتعلة من مواجهات المنتخبات لحسم بطاقات التأهل لمنافسات البطولات القارية المختلفة، منها أمم أوربا وآسيا وكأس العالم.

صدام ناري بين السيتي وليفربول

وسيكون عشاق الكرة الأوربية على موعد مع مباراة نارية على ملعب "الاتحاد"، الذي يحتضن عصر اليوم قمة الكرة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وليفربول، من أجل الانفراد بصدارة ترتيب البريمير ليج في قمة مباريات جولته الثالثة عشر.

يقود المباراة التي تنطلق في الثانية والنصف عصرا تحكيميا الإنجليزي الدولي كريس كافاناغ ويعاونه كل من سيمون بينيت ودان روباثان في أرض الملعب، بينما يدير طاقم غرفة الفيديو ستيورت أتويل وتيم وود.

يدخل بيب جوارديولا قمة اليوم متسلحا بجمهور الاتحاد الذي سيدفع فريقه نحو الهروب بعيدا بريادة الترتيب حيث يتصدر سيتي جدول بريميرليج قبل قمة اليوم ب28 نقطة بعد خوض 12 مواجهة خسر اثنتين منها وتعادل في واحدة فيم فاز في تسع مباريات.

أما يورجن كلوب فيطمح في مفاجأة خصمه اللدود والذي حرمه من بطولتي دوري على الأقل خلال السنوات الأربعة الأخيرة حين خسر ليفربول لقبين بفارق نقطة واحدة لصالح العملاق السماوي.

ويتخلف الريدز بنقطة واحدة عن سيتي حيث يحتل رفاق محمد صلاح المركز الثاني على سلم الترتيب ب27 نقطة من ثمانية انتصارات وثلاثة تعادلات إلى جانب خسارة وحيدة كانت أمام توتنهام بنيران صديقة من الكاميروني جويل ماتيب في اللحظات الأخيرة.

ولا تقتصر المواجهة على صراع قمة الناديين فحسب وإنما تمتد للصراع الفردي المحتدم على قمة ترتيب هدافي المسابقة العريقة بين المتصدر النرويجي إيرلينج هالاند وملاحقه الفرعون محمد صلاح.

وساهم هالاند بـ16 هدف لفريقه خلال الموسم الجاري، بواقع تسجيل 13 وصناعة ثلاثة آخرين لزملائه.

أما محمد صلاح فلديه 14 مساهمة في أهداف ليفربول حتى الآن، بواقع تسجيل عشرة أهداف وصناعة أربعة أخرى.

وينتظر الملك المصري رقما مميزا آخر حال تمكن من التسجيل خلال قمة اليوم إذ أنه يبتعد بهدف واحد عن هدفه الخمسين بعد المائة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالوصول للهدف 150 سيقتحم صلاح قائمة ذهبية تضم العشرة الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة بالتساوي مع الأسطورة مايكل أوين فيم يكفي الملك تسجيل هدفين من أجل إزاحة أوين من القائمة.

ويعد مانشستر سيتي من الفرق المفضلة لمحمد صلاح حين يتعلق الأمر بالتسجيل في شباكها حيث زارها سبع مرات من قبل، ويسعى اليوم لتسجيل هدفين جديدين من أجل الوصول لمئويته الثانية من الأهداف برفقة الريدز في جميع المسابقات.