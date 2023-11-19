الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: هالاند جاهز لمواجهة ليفربول بعد التوقف الدولي

هالاند
هالاند

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، اليوم موقف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من قمة الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي أمام ليفربول.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “X”، أن إصابة هالاند ليست خطيرة وسيكون متاح وجاهز لمواجهة ليفربول.

وأضاف، هالاند لن يخاطر به ويشارك أمام إسكتلندا مع النرويج اليوم، لكنه سيكون جاهز مع السيتي.

وودع أمس النرويج دون أن يلعب بطولة يورو 2024 بعد وقبل جولة واحدة على النهاية يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وليس لديه أي أمل في التأهل بعدما حسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا التأهل مبكرا.

علق إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج، على إصابته منذ أيام في التوقف الدولي.

وقال هالاند عبر حسابه بمنصة “X”: “للأسف، سأغيب عن مباراة الغد أمام إسكتلندا، أتمنى التوفيق للاعبين، الآن وقت العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقتٍ ممكن”.

إصابة هالاند مع النرويج أمام جزر الفارو

وسبق أن تعرض النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الجارية.

وشارك هالاند بديلًا في بداية الشوط الثاني بانتصار منتخب النرويج على نظيره جزر الفارو في مباراة ودية بهدفين دون رد.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، فإن هالاند تعرض للإصابة في الكاحل ولكنها ليست خطيرة.

ونقل رومانو تأكيد طبيب منتخب النرويج أن إصابة هالاند ليست خطيرة، ولكنه يشعر بالكثير من الألم، ويشعر بتقييد في الحركة بعض الشيء قد يمنعه من المشاركة في مباراة اسكتلندا.

ويحل المنتخب النرويجي ضيفًا على نظيره الاسكتلندي الليلة في العاشرة إلا ربعا مساءً بالجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.
 

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى ليفربول النرويج

مواد متعلقة

أول تعليق من هالاند بعد إصابته فى التوقف الدولى مع النرويج

إصابة هالاند فى الكاحل.. ويغيب عن مباراة النرويج وأسكتلندا

الأكثر قراءة

فوكس نيوز: انتشار "رسالة إلى أمريكا" لأسامة بن لادن يثير الفتنة وسط الأمريكيين

"الحوثيون": نعتزم استهداف السفن التى تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية

إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو تنوى توسيع نطاق وحدود الحرب

مشروع جديد للتكرير.. 3 ملفات هامة أمام وزير البترول خلال زيارته لـ كوريا

مصرع ربة منزل أسفل عجلات سيارة تابعة لحي شرق شبرا الخيمة

أمطار غزيرة وسيول.. طوارئ بمحطات الرى ومتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث فى معارك بغزة