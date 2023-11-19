رومانو: هالاند جاهز لمواجهة ليفربول بعد التوقف الدولي

كشف الصحفي الموثوق “فابريزو رومانو”، اليوم موقف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي من قمة الدوري الإنجليزي بعد التوقف الدولي أمام ليفربول.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “X”، أن إصابة هالاند ليست خطيرة وسيكون متاح وجاهز لمواجهة ليفربول.

وأضاف، هالاند لن يخاطر به ويشارك أمام إسكتلندا مع النرويج اليوم، لكنه سيكون جاهز مع السيتي.

وودع أمس النرويج دون أن يلعب بطولة يورو 2024 بعد وقبل جولة واحدة على النهاية يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وليس لديه أي أمل في التأهل بعدما حسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا التأهل مبكرا.

علق إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج، على إصابته منذ أيام في التوقف الدولي.

وقال هالاند عبر حسابه بمنصة “X”: “للأسف، سأغيب عن مباراة الغد أمام إسكتلندا، أتمنى التوفيق للاعبين، الآن وقت العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقتٍ ممكن”.

🔵🇳🇴 🚨Understand Erling Haaland’s injury is not serious and he will be fit for City vs Liverpool.



Haaland will not risk to play vs Scotland after his problem but he’ll be regularly back for Man City. pic.twitter.com/Nu0T6Eawrf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19، 2023

إصابة هالاند مع النرويج أمام جزر الفارو

وسبق أن تعرض النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الجارية.

وشارك هالاند بديلًا في بداية الشوط الثاني بانتصار منتخب النرويج على نظيره جزر الفارو في مباراة ودية بهدفين دون رد.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، فإن هالاند تعرض للإصابة في الكاحل ولكنها ليست خطيرة.

ونقل رومانو تأكيد طبيب منتخب النرويج أن إصابة هالاند ليست خطيرة، ولكنه يشعر بالكثير من الألم، ويشعر بتقييد في الحركة بعض الشيء قد يمنعه من المشاركة في مباراة اسكتلندا.

ويحل المنتخب النرويجي ضيفًا على نظيره الاسكتلندي الليلة في العاشرة إلا ربعا مساءً بالجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.

