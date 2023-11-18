أول تعليق من هالاند بعد إصابته في التوقف الدولي مع النرويج

علق إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب النرويج، على إصابته منذ أيام في التوقف الدولي.

وقال هالاند عبر حسابه بمنصة “X”: “للأسف، سأغيب عن مباراة غدا أمام إسكتلندا، أتمنى التوفيق للاعبين، الآن وقت العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقتٍ ممكن”.

Unfortunately، I am missing tomorrow’s game against Scotland. Wishing the boys all the best. Now treatment and trying to get back asap 💪🏻🙏🏻🇳🇴 pic.twitter.com/nnNGCWrypM — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 18، 2023

إصابة هالاند مع النرويج أمام جزر الفارو

وسبق أن تعرض النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الجارية.

وشارك هالاند بديلًا في بداية الشوط الثاني بانتصار منتخب النرويج على نظيره جزر الفارو في مباراة ودية بهدفين دون رد.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، فإن هالاند تعرض للإصابة في الكاحل ولكنها ليست خطيرة.

ونقل رومانو تأكيد طبيب منتخب النرويج أن إصابة هالاند ليست خطيرة، ولكنه يشعر بالكثير من الألم، ويشعر بتقييد في الحركة بعض الشيء قد يمنعه من المشاركة في مباراة أسكتلندا.

ويحل المنتخب النرويجي ضيفًا على نظيره الأسكتلندي غدًا، في العاشرة إلا ربع مساءً بالجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.

مسيرة هالاند الدولية مع منتخب النرويج بدأت مبكرًا مع مراحل الناشئين، إذ مثل المنتخب تحت 15 عامًا للمرة الأولى في 15 سبتمبر 2015، ومن ثم مثل كافة المراحل العمرية لمنتخب النرويج قبل أن يتم اختياره مع الفريق الأول ويشارك لأول مرة في 5 سبتمبر 2019 ضد منتخب مالطا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ومنذ ذلك الحين، شارك هالاند في 29 مباراة بقميص منتخب النرويج وسجل 27 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.