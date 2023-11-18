إصابة هالاند فى الكاحل.. ويغيب عن مباراة النرويج وأسكتلندا

تعرض النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الجارية.

وشارك هالاند بديلًا في بداية الشوط الثاني بانتصار منتخب النرويج على نظيره جزر الفارو في مباراة ودية بهدفين دون رد.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمختص بالانتقالات، فإن هالاند تعرض للإصابة في الكاحل ولكنها ليست خطيرة.

ونقل رومانو تأكيد طبيب منتخب النرويج أن إصابة هالاند ليست خطيرة، ولكنه يشعر بالكثير من الألم، ويشعر بتقييد في الحركة بعض الشيء قد يمنعه من المشاركة في مباراة أسكتلندا.

ويحل المنتخب النرويجي ضيفًا على نظيره الأسكتلندي غدًا، في العاشرة إلا ربعا مساءً بالجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024.

مسيرة هالاند الدولية مع منتخب النرويج بدأت مبكرًا مع مراحل الناشئين، إذ مثل المنتخب تحت 15 عامًا للمرة الأولى في 15 سبتمبر 2015، ومن ثم مثل كافة المراحل العمرية لمنتخب النرويج قبل أن يتم اختياره مع الفريق الأول ويشارك لأول مرة في 5 سبتمبر 2019 ضد منتخب مالطا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ومنذ ذلك الحين، شارك هالاند في 29 مباراة بقميص منتخب النرويج وسجل 27 هدفًا وصنع 3 لزملائه في الفريق.

هالاند بدأ مسيرته مع الأندية ضمن صفوف شباب نادي براين النرويجي، وانتقل للفريق الأول في سبتمبر 2015، ثم رحل إلى نادي مولده النرويجي في شتاء 2017 وقضى موسمين مع الفريق قبل الانضمام لنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، ثم رحل لبروسيا دورتموند في شتاء 2020.



وشارك هالاند في 89 مباراة بقميص بروسيا دورتموند، وسجل 86 هدفًا وصنع 23 لزملائه، من أصل 242 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته، وسجل 193 هدفًا وصنع 46 لزملائه.