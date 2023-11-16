الإصابة تبعد رودرى عن مباراة إسبانيا وقبرص بتصفيات أمم أوروبا 2024

تعرض الإسباني رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الانجليزي، للإصابة أثناء مشاركته في معسكر منتخب بلاده بالتوقف الدولي.

وتجري الآن فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 21 من الشهر نفسه.

ووفقًا لما ذكرته شبكة كوبي فإن رودري سيغيب عن المشاركة في مباراة منتخب إسبانيا ضد قبرص للإصابة، ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على منتخب قبرص بالجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

وأفادت الشبكة أن رودري أبلغ الفريق الطبي لمنتخب إسبانيا، أنه يعاني من إنزعاجات عضلية، ولهذا قرر لويس دي لا فونتي، المدير الفني للمنتخب، ألا يخاطر بإشراكه في المباراة.

ويسعى المنتخب الإسباني لتحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من حسم تأهله لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 والتي تستضيفها ألمانيا على صدارة المجموعة الأولى، والتي ينافسه عليها منتخب اسكتلندا ويملك كلًا منهما 15 نقطة وبفارق الأهداف لمنتخب إسبانيا، وتضم المجموعة بجوار منتخبي إسبانيا واسكتلندا كلًا من النرويج وجورجيا وقبرص.

وبدأ رودري مشواره الدولي بتمثيل المنتخب الإسباني في مرحلتي تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، وبدأ في تمثيل المنتخب الإسباني الأول منذ 23 مارس 2018، وكانت أولى مبارياته في ودية ضد منتخب ألمانيا في 23 مارس 2018 وشارك لـ8 دقائق وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ومنذ ذلك الحين شارك في 47 مباراة وسجل هدفًا وصنع 2 لزملائه.

على مستوى الأندية، بدأ رودري مشواره مع كرة القدم بصفوف شباب فريق أتلتيكو مدريد وانتقل لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2012، ثم رحل لنادي فياريال تحت 19 عامًا في صيف 2013 ثم صعد لفريق الرديف بعد سنتين، ثم انضم للفريق الأول لنادي فياريال في صيف 2016، ولعب لهم موسمين، ثم انضم لأتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.