رئيس الاتحاد المنستيرى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع خليفة "معلول"

كشف أمير الحيزم، رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع التونسي هشام بكار الظهير الأيسر للفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت خلال الأيام القليلة الماضية، بأن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع هشام بكار لاعب الاتحاد المنستيري ليصبح خليفة علي معلول في الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء.

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رئيس الاتحاد المنستيري: لم نتلق أي عرض رسمي من الأهلي بشأن هشام بكار

وقال الحيزم، في تصريحات تليفزيونية: "هشام بكار يحظى باهتمام من أكبر الأندية التونسية، وهناك أيضًا فريق من بلجيكا وآخر من تركيا يريدان التعاقد معه".

وعن اهتمام الأهلي بضم اللاعب، علّق: "لم نتلق أي عرض رسمي من الأهلي بشأن هشام بكار".

وأضاف: "هشام بكار عقده ممتد معانا حتى عام 2025، وهو أحد أبناء النادي ورحيله سيكون عن طريق الاتحاد المنستيري".

وتابع: "هشام بكار يعتبر مستقبل الجبهة اليسرى في تونس وإن شاء الله سيكون خليفة علي معلول".

وأتم تصريحاته قائلا: "الأهلي فريق كبير ولو قدم عرضًا يليق باللاعب والاتحاد المنستيري فلا توجد مشكلة في رحيله".

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

ويستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على استاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الأهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة.