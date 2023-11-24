عودة كهربا.. قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "الأهلي وي السلام".

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قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

شهدت قائمة الأهلي استبعاد أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وعلي معلول ورضا سليم ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح.

وعاد الثنائي صلاح محسن ومحمود عبد المنعم كهربا.

وجاءت القائمة على النحو الاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمود عبدالمنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلى وميدياما الغانى فى دورى الابطال

يستضيف الأهلى فى التاسعة من مساء يوم السبت 25ـ11ـ2023، فريق ميدياما الغانى على ستاد السلام فى مباراة الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة ميدياما للقاهرة فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، للاستعداد لضربة البداية أمام المارد الأحمر.

القناة المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغانى

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت على الهواء مباشرًا عبر أحد قنواتها، مباراة الاهلى وميدياما الغانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال إفريقيا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية للبطولة.

كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى، كون المباراة تقام فى القاهرة.