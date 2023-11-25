السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشاعرة نور عبدالله تكشف تفاصيل كتابتها لـ أغنية "ماشربتش من نيلها"

الشاعرة نور عبدالله
الشاعرة نور عبدالله

كشفت الشاعرة نور عبدالله، كواليس أغنية "ماشربتش من نيلها"، مؤكدة أنها كانت في 2005 وكان يوجد تفجيرات في دهب، وكانت تستمع إلى أغاني وطنية ومنها أغنية للشاعر والملحن محمد رفاعي "لو بتحبوا البلد دي". 

وأضافت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها بكت وقالت لنفسها إنها لم يعد لديها وطنية لماذا لم تقدم أغنية وطنية، وكتبت أغنية "ماشربتش من نيلها"، مؤكدة أنها لم تكتبها لتكون أغنية وطنية ولكن الفنان عمرو مصطفى هو من حولها لأغنية، وغنتها الفنانة شيريين عبدالوهاب.

كواليس أغنية “لف مصر”

وتابعت، أنها قامت بتأليف أغنية "لف مصر"، لحنها الموسيقار حلمي عامر ووزعها حمادة الموجي، وغنتها ريهام عبدالحكيم.

نور عبدالله أغنية ماشربتش من نيلها كواليس أغنية وطنية أغنية “لف مصر” ريهام عبدالحكيم شيريين عبدالوهاب

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