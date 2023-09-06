محامي شيرين عبدالوهاب يكشف تفاصيل تقدمها ببلاغ ضد شخص استولى على قنواتها

كشف حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن الفنانة وثقت في أحد الأشخاص لأنه عمل مدير أعمالها لفترة وقام بالاستيلاء على قنواتها ويستولي على عوائدها، مؤكدًا أنه نشر أغاني لشيرين، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أنه تقدم ببلاغ ضده وأن هذه الواقعة محل تحقيق لأنها جريمة من جرائم المعلومات وتصل العقوبة فيها للسجن 3 سنوات وتعويض.

وأشار إلى أن هذا الشخص تعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع منصة خاصة بنشر الأغاني مما تسبب في مشكلة لها مع الشركة المنتجة.

المبالغ الذي استولى عليها هذا الشخص ضخمة

وأكد أن المبالغ التي استولى عليها هذا الشخص ضخمة وتقارب المليون دولار، موضحًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تدافع عن حقوقها أمام الشركة المنتجة، لأن هذا الشخص والشركة التي تعاقد معها تتهرب من المثول أمام القضاء.