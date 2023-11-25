السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صلاح عبدالله يدعو متابعيه لهدنة إنسانية من السوشيال ميديا

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

دعا الفنان صلاح عبدالله جمهوره ومتابعيه، إلى هدنة إنسانية من السوشيال ميديا، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التغريدات المصغرة "إكس"، والمعروف سابقًا بـ"تويتر".

وكتب الفنان القدير صلاح عبدالله عبر صفحته الرسمية: "هدنة إنسانية في السوشيال ميديا إيه رأيكم؟!.. هدنة من الهري والهبد والإساءة لبعضنا البعض والانسياق وراء الشائعات المغرضة والمنشورات الخبيثة للإيقاع بين أبناء الوطن الواحد".

وفي وقت سابق، أعلن الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه لوعكة صحية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات المصغر إكس المعروف سابقًا باسم تويتر بطريقة كوميدية، وذلك خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تقدم في العمر.

محطات من حياة الفنان صلاح عبدالله

وشارك صلاح عبدالله في مسلسل "سنبل بعد المليون" في عام 1987 حين عرض عليه الفنان محمد صبحي القيام بأحد الأدوار الصغيرة، إلا أنها كانت من الأدوار المؤثرة في ذاكرة الجمهور.

وتوثقت علاقة صلاح عبدالله بالسينما ليقدم عددًا من الأفلام المهمة التي وضعته بين مصاف النجوم، بدءًا من فيلم «الرغبة» مع نادية الجندي وعلي بدرخان، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع هند صبري وخالد أبوالنجا والمخرج داود عبدالسيد، و"دم الغزال" مع الكاتب وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، والفنان نور الشريف ويسرا ومنى زكي، و"الرهينة" مع المخرجة ساندرا والسيناريست نادر صلاح الدين، وأخيرًا فيلم "الشبح" الذي قدمه في الموسم الماضي، وحقق من خلاله المزيد من النجاح عبر شخصية الشرير التي أداها باقتدار وقد كتب النقاد يقولون عنه في هذا الدور: إن أداء صلاح عبدالله كان متميزًا طوال الفيلم، فدور الشرير الذي أداه لم يكن يحتاج إلى انفعالات زائدة عن الحد، وهو ما أدركه صلاح عبدالله بموهبته، فأدى الدور بسلاسة وسهولة ليخرج بالشخصية إلى بر الأمان.

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