العضمة كِبرت.. صلاح عبدالله يعلن تعرضه لوعكة صحية

أعلن الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه لوعكة صحية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات المصغر إكس المعروف سابقًا باسم تويتر بطريقة كوميدية، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه تقدم في العمر.

وكتب الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، عن تعرضه لوعكة صحية، قائلًا: "البرد مبهدلني والنزلة نازلة بقوة مطلعة عيني والله والظاهر إن العضمة كبرت بجد ماعدتش حمل البرد، مطالبًا الجمهور بالدعاء له".

وشارك صلاح عبدالله في مسلسل «سنبل بعد المليون» في عام 1987 حين عرض عليه الفنان محمد صبحي القيام بأحد الأدوار الصغيرة، إلا أنها كانت من الأدوار المؤثرة في ذاكرة الجمهور التي علق بذهنها طريقة حديث صلاح عبدالله ونكاته التي منحتهم المزيد من الضحك وليجذب إليه الأنظار من قبل مخرجي الفيديو الذين قدموه في العديد من الأدوار، إلا أن من أشهرها دوره في مسلسل «ذئاب الجبل» مع الفنان أحمد عبدالعزيز وعبدالله غيث وسماح أنور.

وهو الدور الذي رسخ قدميه في عالم التمثيل ومزج في أدائه بين التراجيديا والكوميديا. وعلى الرغم من نجاحه على خشبة المسرح وشاشة التليفزيون، إلا أن علاقة صلاح عبدالله بالفن السابع لم تبدأ قوية، حيث أسند إليه المخرجون أدوارًا صغيرة في عدد من الأفلام التي قدمها كبار المخرجين ومن بينها «يا مهلبية يا» مع ليلى علوي والسيناريست ماهر عواد والمخرج شريف عرفة، و«كرسي في الكلوب» مع لوسي ومدحت صالح.

وتوثقت علاقة صلاح عبدالله بالسينما ليقدم عددًا من الأفلام المهمة التي وضعته بين مصاف النجوم، بدءًا من فيلم «الرغبة» مع نادية الجندي وعلي بدرخان، وفيلم «مواطن ومخبر وحرامي» مع هند صبري وخالد أبوالنجا والمخرج داود عبدالسيد، و«دم الغزال» مع الكاتب وحيد حامد والمخرج محمد ياسين، والفنان نور الشريف ويسرا ومنى زكي، و«الرهينة» مع المخرجة ساندرا والسيناريست نادر صلاح الدين، وأخيرًا فيلم «الشبح» الذي قدمه في الموسم الماضي، وحقق من خلاله المزيد من النجاح عبر شخصية الشرير التي أداها باقتدار وقد كتب النقاد يقولون عنه في هذا الدور: إن أداء صلاح عبدالله كان متميزًا طوال الفيلم، فدور الشرير الذي أداه لم يكن يحتاج إلى انفعالات زائدة عن الحد وهو ما أدركه صلاح عبدالله بموهبته، فأدى الدور بسلاسة وسهولة ليخرج بالشخصية إلى بر الأمان.