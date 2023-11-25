إحالة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية للمحاكمة

قررت نيابة المطرية اليوم إحالة ٣ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم بمنطقة المطرية.

ووجهت لهم النيابة تهم سرقة المواطنين بالإكراه والشروع في قتلهم وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم مركبة "توك توك"، قطعتى سلاح أبيض - مطواة-، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.