ضبط عاطلين حاولا سرقة دراجة نارية فى قرية محلة مرحوم بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بمساعدة الأهالي بقرية محلة مرحوم مركز طنطا من ضبط عاطلين، أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية من القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتمكن الأهالي بقرية محلة مرحوم من ضبط عاطلين أثناء سرقتهما دراجة نارية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام المتهمين بمحاولة سرقة دراجة نارية من أمام أحد المنازل، وتمكن الأهالى من ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.