سقوط عصابة سرقة في مصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار وأحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الحدائق لقيامهما بسرقة مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة من داخل شقة أحد الأشخاص وتم إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات.

ونجحت الجهود في ضبط عاملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامها بسرقة مبلغا ماليا من داخل الشقة محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.