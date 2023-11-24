حبس حارس عقار وعاطل بتهمة سرقة عملات أجنبية من شقة بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة، حبس حارس عقار وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق عقب مراقبتها والتأكد من خلوها من سكانها.

وضبط (حارس عقار، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق بتهمة سرقة (بعض العملات "الأجنبية، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.