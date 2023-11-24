الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سائق سرق لودر مقابل مستحقاته المتأخرة في المقطم

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس سائق لودر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالحضور لمحل عمل أحد الأشخاص "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإداري "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مقاول، مشرف أمن "كمبوند") وقرر الأول بتضرره من (سائق لودر) لقيامه بالحضور لمحل عمل الثانى "موقع تحت الإنشاء مكلف به الأول" والاستيلاء على لودر ملكه عقب إيهام الأمن الإداري "بالكمبوند" بأنه متوجه لعمل صيانة له.

وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لامتناع مالك اللودر عن الوفاء بمستحقاته المالية.

وبإرشاده تم استعادة “اللودر” وباستدعاء المقاول تعرف عليه واتهم  السائق بالسرقة.

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