السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قافلة طبية مجانية بمدينة العمال جنوب المنيا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بالمنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الأحد، قافلة طبية مجانية بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية مدينة العمال حي جنوب المنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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