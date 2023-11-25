غدًا.. قافلة طبية مجانية بمدينة العمال جنوب المنيا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الأحد، قافلة طبية مجانية بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات؛ مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.