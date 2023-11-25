السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسي حازم عمر يكشف برنامجه للحماية الاجتماعية والتأمينات

حازم عمر
حازم عمر

أكد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن برنامجه الانتخابي يتضمن وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات، من خلال 5 محاور أساسية.

وأوضح: رؤيتنا تشمل وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وفق نظم حوكمة رشيدة، وأيضا توفير برامج حماية شاملة ضد التأثيرات السلبية للفئات الأولى بالرعاية

وأضاف: كذلك، سوف نعمل على دعم شبكات حماية اجتماعية تستهدف الشرائج المجتمعية الأولى بالرعاية وكبار السن ، وأيضا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ووضع برامج للرعاية والتمكين

واختتم: لدينا خطة كذلك لدعم منظمات المجتمع المدني والأهلي للقيام بالدور الحقيقي وفق خطة شاملة محددة لكل نوع من أنواع هذه المنظمات.

 

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المرشح الرئاسى حازم عمر يعقد مؤتمره الانتخابى الثانى فى الإسكندرية (فيديو)

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المرشح حازم عمر: "المنافسة في انتخابات الرئاسة هدفها مصر والمصريين"

مؤتمر حاشد لحملته بمحافظة الإسكندرية

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري- المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، أمس الجمعة، مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، ضم قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية، والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للنائب مجدي الوليلي أمين محافظة الإسكندرية، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية، أكد خلالها دور الحزب خلال الفترة الماضية، وأنه أصبح بالفعل ثاني أكبر كتلة برلمانية من حيث التمثيل النيابي، وهذا ما يدفعنا بقوة لتحقيق أحلامنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم كلمة للسادة النواب الحاضرين، ثم كلمة ترحيبية للواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، أشار خلالها إلى ما حققه الحزب من إنجازات على مدار الفترة الماضية، وأخيرًا كلمة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر.

استعراض ملامح البرنامج الانتخابي

من جانبه استعرض المهندس حازم عمر خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى مشكلة التعليم وكيفية تطويرها، وفقًا لبرنامجه الانتخابي.

وأوضح المرشح الرئاسي ما يوليه الحزب من أهمية لدور المرأة وتمكينها في المجتمع بشكل عام والحزب بشكل خاص، لافتًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري، هو الحزب الوحيد الذي تستحوذ فيه المرأة على نسبة 45% من هيئته البرلمانية داخل مجلس النواب.

وتابع المرشح الرئاسي حديثه مستعرضًا المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، لا سيما بعد غلاء الأسمدة.

واختتم كلامه قائلًا: "إن برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لا سيما أنه طويل ويتضمن حلولا جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو ثاني مؤتمر يتم عقده ضمن أربعة مؤتمرات أخرى، أقرت الحملة عقدها، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.

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