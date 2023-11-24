الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المرشح حازم عمر: "المنافسة في انتخابات الرئاسة هدفها مصر والمصريين"

المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر

قال المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، إن المنافسة مع المرشحين هدفها صالح مصر والمصريين.

واستعرض خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته حملته الانتخابية اليوم الجمعة، بالإسكندرية، أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وطرق حلها من خلال برنامجه الانتخابي.

وقال المرشح حازم عمر، إنه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية فإن انتخاب مجالس محلية سيكون على رأس أولوياته، بحيث تكون موارد كل محافظة للمشروعات المقامة بها، والثروات الطبيعية هي للحكومة المركزية، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة تشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية لتعمل جنبًا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإنشاء أكاديمية لتدريب الكادر بالمحليات وتفعيلها قبل عامين، لحل أشياء كثيرة بين محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة.

مناقشة أبرز مشاكل المواطنين في محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة

وتحدث المهندس حازم عمر عن المشكلات الخاصة بالمحافظات الثلاث، مشيرًا إلى أن بداية محافظة الإسكندرية يعيش بها 6مليون مواطن، وتعاني من التكدس المروي وأزمات الإسكان، وأصبح قلب الإسكندرية مزدحمًا، لذا يجب استبدال وإحلال الببنية التحتية، والتوسع في الاسكان بالبدء بالمناطق العشوائية وتغيرها لتكون مناطق حضارية، وينقسم هذا الاسكان بين محدودي الدخل ومتوسط ومرتفع ليناسب كافة فئات المجتمع.

وأشار إلى أن الهوية البصرية لعروس البحر المتوسط تغيرت كثيرًا ولا بد أن نعيد الرونق والهوية البصرية للإسكندرية.

وأشار إلى مشاكل القطاع الزراعي بمحافظات الدلتا حيث تعاني الأراضي من نسبة الملوحة الزائدة،  فضلا عن ارتفاع أسعار التقاوي الأسمدة، لافتًا إلى أنه سيعمل على رفع الكفاءة المحصولية للأراضي، بزراعة  متوسط 3 زراعات في العام بما يتناسب مع طبيعة الأرض، فضلا عن إتمام التعاقدات الزراعية وتحديد ثمن المحصول قبل بدء الزراعة.


أما محافظة مطروح، أوضح أن موقعها مثالي لتكون محافظة صناعية، وذلك لقربها من الموانئ، ولها ظهير صحراوي، يمكن أن يكون مركز لمحافظة صناعية لصناعة السيارات ومكملاتها، وهي المكان الأمثل لذلك، بالإضافة إلى حل مشكلة المياه وتزويد المحافظة بمحطة تحلية مياه البحر، لاستكمال المشروعات التنموية للمحافظة. لكي تكون نموذج لمحافظة صناعية، بالإضافة لمحافظة جنوب سيناء والتي هي أيضا نموذج مثالي لتكون مركزًا لصناعة المنسوجات والغزل والنسيج.
 

الانتخابات الرئاسية 2024 لمهندس حازم عمر المؤتمر الجماهيرى الإسكندرية البرنامج الإنتخابي

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