ننشر خريطة الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر (إنفوجراف)

أعلن المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، عن خريطة الدعاية الانتخابية لحملته خلال الفترة المقبلة.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز ملامح الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر..

• تنظم حملة المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المؤتمر الانتخابى الثانى لها غدا الجمعة.

• يقام المؤتمر بمحافظة الإسكندرية لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا.

• يشهد المؤتمر طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

• يحضر المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

• تنظم الحملة سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية والمحافظات لحزب الشعب الجمهوري.

• تهدف الحملة لتلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

