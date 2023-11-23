الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. المؤتمر الانتخابي الثاني للمرشح الرئاسي حازم عمر بالإسكندرية

حازم عمر
حازم عمر

تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر الانتخابى الثانى لها، غدا الجمعة بمحافظة الإسكندرية ؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

 ويحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

سلسلة لقاءات يومية مع الأمانات النوعية  

 

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تنظم سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات لحزب الشعب الجمهوري، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.

حازم عمر المرشح الرئاسي حزب الشعب الجمهوري المؤتمر الانتخابي الإسكندرية محافظات غرب الدلتا

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