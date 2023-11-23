المرشح الرئاسى حازم عمر لـ"لدستور": جهود الوساطة المصرية محورية فى هدنة غزة

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه تلقى خبر إعلان الهدنة في قطاع غزة، بترحاب شديد، خاصة في ظل حاجة القطاع له كفرصة لالتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للعمليات الإنسانية والإغاثة لتخفيف آثار العدوان على غزة وتوفير الحاجات الأساسية للحياة إلى سكانها.

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة

وأشار "عمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى جهود الوساطة المصرية كانت محورية في الوصول إلى هذا الاتفاق، وكذلك هي محورية لاستكمال ما يلي هذا الاتفاق للوصول إلى حل عادل أو البناء على الأحداث الأخيرة؛ لأنها معرضة للتكرار، كبداية لطريق الحل الشامل.



وتابع: برنامجي في الشئون الخارجية يؤكد أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية أو ضمانة لعدم تكرار ما تم مرة أخرى إلّا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعه وحقه في إقامة دولته على حدود ما قبل ٥ يونيو ١٩٦٧ طبقا للمرجعيات الدولية، وبدون ذلك فالموقف عرضة للتأزم من آن الى آخر.

مسار مصر ثابت في التعامل مع القضية

واختتم: مسار التعامل مع القضية الفلسطينية هو مسار ثابت تاريخيًا في الدولة المصرية وله ثوابت، أولها حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وبرنامجي يشير إلى ذلك بشكل واضح، وسوف أعمل على ذلك حال فوزي بالرئاسة.