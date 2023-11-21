انتخابات الرئاسة: حملة حازم عمر تعقد لقاءً مع أمانة "الشعب الجمهورى"

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، الثلاثاء، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور حازم عمر، رئيس الحزب، المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور كريم سالم، أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية- عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدين لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور كريم سالم، رحب فيها بالحضور من أمانة التدريب والتثقيف، مؤكدًا على أن الحزب يعمل بشكل قوي على تأهيل جميع أعضاء الأمانة لكي يكونوا قادة للحزب بمواقعهم، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب ستكون حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.