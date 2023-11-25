المرشح الرئاسى حازم عمر يعقد مؤتمره الانتخابى الثانى فى الإسكندرية (فيديو)

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري- المرشح للانتخابات الرئاسية 2024، أمس الجمعة، مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، ضم قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية، والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة للنائب مجدي الوليلي أمين محافظة الإسكندرية، عضو هيئة مكتب الحملة المركزية، أكد خلالها دور الحزب خلال الفترة الماضية، وأنه أصبح بالفعل ثاني أكبر كتلة برلمانية من حيث التمثيل النيابي، وهذا ما يدفعنا بقوة لتحقيق أحلامنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم كلمة للسادة النواب الحاضرين، ثم كلمة ترحيبية للواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، أشار خلالها إلى ما حققه الحزب من إنجازات على مدار الفترة الماضية، وأخيرًا كلمة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر.

استعراض ملامح البرنامج الانتخابي

من جانبه استعرض المهندس حازم عمر خلال كلمته، ملامح برنامجه الانتخابي، مشيرًا إلى مشكلة التعليم وكيفية تطويرها، وفقًا لبرنامجه الانتخابي.

وأوضح المرشح الرئاسي ما يوليه الحزب من أهمية لدور المرأة وتمكينها في المجتمع بشكل عام والحزب بشكل خاص، لافتًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري، هو الحزب الوحيد الذي تستحوذ فيه المرأة على نسبة 45% من هيئته البرلمانية داخل مجلس النواب.

وتابع المرشح الرئاسي حديثه مستعرضًا المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، لا سيما بعد غلاء الأسمدة.

واختتم كلامه قائلًا "إن برنامجه الانتخابي لا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام، أو من خلال المؤتمرات، لا سيما أنه طويل ويتضمن حلولا جذرية لمعظم المشاكل التي تواجه الدولة المصرية في شتى المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعد هو ثاني مؤتمر يتم عقده ضمن أربعة مؤتمرات أخرى، أقرت الحملة عقدها، استعدادًا للمرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية.