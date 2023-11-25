بمشاركة أكثر من 200 عارض.. انطلاق معرض"نبيو" للذهب غدا

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.



وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.





ووجه الوزير، بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأوضح المصيلحي، أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كجم.

ويشهد معرض نبيو في دورته الحالية مشاركة تشارك ماستر جولد إيجيبت تشكيلة المجوهرات والمشغولات الذهبية الذكية بمجموعة من أحدث موديلات العالمية التى تناسب إطلالة عام 2024.

وقال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة ماستر جولد إيجيبت، إن جناح المعرض يضم تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث المودلات العالمية وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية هذا العام.

وتابع أحمد صابر، لدينا نخبة من المبدعين فى تصميم الحلى والفنيين والعمال المهرة نشكرهم على كل ما يقدمونه لتتصدر علامة ماستر جولد التجارية رغبات وأذواق المستهلكين، كما نمتلك أحدث تكنولوجيات التصنيع التى تجعل للمنتج المصري رونق وبريق ينافس بقوة أكبر البراندات العالمية.

من جانبه قال مصطفى صابر، العضو المنتدب لماستر جولد ايجيبت، إنه بجانب سعينا الجاد لتلبية متطلبات السوق من المشغولات الذهبية عيار 18 بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية، يوفر جناح ماستر جولد إيجيبت هذا العام تشكيلة رائعة من المشغولات الذهبية عيار 21، والتى تنافس المنتج الإيطالي فى الجودة والبريق، بسعر تنافسي وأجرة تصنيع تقل عن النصف.

وأوضح مصطفى صابر، أن مفاجأة ماستر جولد لرواد المعرض هذا العام تتمثل فى تصنيع وعرض مشغولات ذهبية ونظارات ذكية مطعمة بالذهب تقدم بديل لسماعات الإيربودس، وتعمل عن طريق الموبايل.

وأضاف أنه نظرا للإقبال من جمهور المعرض وزائريه خصصت ماستر جولد إيجيبت قسما خاصًا لسبائك الذهب الخالص عيار 24 وجنيهات الذهب المغلفة بكافة الأشكال والأحجام بأسعار مصنعية تنافسية وعروض خاصة على الكاش باك.