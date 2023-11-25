السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بمشاركة أكثر من 200 عارض.. انطلاق معرض"نبيو" للذهب غدا

معرض نبيو للذهب
معرض نبيو للذهب

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات معرض نبيو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس،  بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين إضافة إلى أكثر من 200 عارض من كبرى شركات الذهب المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.
 

ميكنة وإنهاء تسجيل وتجديد اشتراكات التجار بشعبة الذهب وتسليم فوري لكارنيهات العضوية داخل معرض " نبيو "


ووجه الوزير، بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

وأوضح المصيلحي، أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافة إلى عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كجم.

txt

هانى ميلاد: النسخة الثالثة من “نبيو” فرصة لمزيد من التسويق لصناعة الذهب المصرية

ويشهد معرض نبيو في دورته الحالية مشاركة تشارك ماستر جولد إيجيبت تشكيلة المجوهرات والمشغولات الذهبية الذكية بمجموعة من أحدث موديلات العالمية التى تناسب إطلالة عام 2024.

وقال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة  ماستر جولد إيجيبت، إن جناح المعرض يضم تشكيلة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث المودلات العالمية وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية هذا العام.

وتابع أحمد صابر، لدينا نخبة من المبدعين فى تصميم الحلى والفنيين والعمال المهرة نشكرهم على كل ما يقدمونه لتتصدر علامة ماستر جولد التجارية رغبات وأذواق المستهلكين، كما نمتلك أحدث تكنولوجيات التصنيع التى تجعل للمنتج المصري رونق وبريق ينافس بقوة أكبر البراندات العالمية.

من جانبه قال مصطفى صابر، العضو المنتدب لماستر جولد ايجيبت، إنه بجانب سعينا الجاد لتلبية متطلبات السوق من المشغولات الذهبية عيار 18 بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية، يوفر جناح ماستر جولد إيجيبت هذا العام تشكيلة رائعة من المشغولات الذهبية عيار 21، والتى تنافس المنتج الإيطالي فى الجودة والبريق، بسعر تنافسي وأجرة تصنيع تقل عن النصف.

وأوضح مصطفى صابر، أن مفاجأة ماستر جولد لرواد المعرض هذا العام تتمثل فى تصنيع وعرض مشغولات ذهبية ونظارات ذكية مطعمة بالذهب تقدم بديل لسماعات الإيربودس، وتعمل عن طريق الموبايل.

وأضاف أنه نظرا للإقبال من جمهور المعرض وزائريه خصصت ماستر جولد إيجيبت قسما خاصًا لسبائك الذهب الخالص عيار 24 وجنيهات الذهب المغلفة بكافة الأشكال والأحجام بأسعار مصنعية تنافسية وعروض خاصة على الكاش باك.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة المصوغات والموازين معرض الذهب

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

عاجل.. ارتفاع طفيف لـ"عيار 21".. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 29-9-2023

تراجع عيار 21 .. تحديث لحظى لسعر الذهب الآن في مصر

تراجع طفيف لعيار 21 .. تحديث لحظي لسعر الذهب الآن

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 15-9-2023

ارتفاع سعر عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 14-9-2023

%2.3 زيادة فى أسعار الذهب بالسوق المصرية خلال أسبوع

ارتفاع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 8-9-2023

الأكثر قراءة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

عاجل.. مسئول إسرائيلى: صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية

جوارديولا يكشف كواليس شجاره مع نونيز وقمة ليفربول والسيتي

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

شئون الأسرى: إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من غزة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها