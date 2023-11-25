السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

محكمة
محكمة

قضت محكمة محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عاملين؛ لاتهامهما بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائر قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 13 كيس عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع.

بمواجهتهما اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج الشابو جوهر الميثامفيتامين سوهاج

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