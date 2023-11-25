"طلاب من أجل مصر" في سوهاج ينظمون يومًا ترفيهيًا للأطفال بإحدى دور الأيتام

نظَّم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يومًا ترفيهيًا للأطفال بإحدى دور الأيتام بمدينة حي الكوثر شرق المحافظة، وذلك بمشاركة ٥٠ طالبًا وطالبة وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة، وذلك على أرض ملاعب المدن الجامعية.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إنه تم استضافة ٧٥ طفلًا للترفيه عنهم وإسعادهم ودمجهم بالمجتمع، حيث يمثل ذلك صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام بصفة خاصة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع الخارجي، بهدف توثيق جسور التواصل المجتمعي، وتعزيز المبادرات الإنسانية، ومن جانب آخر اهتمام الجامعة ودورها في تشجيع وحث أبنائها الطلاب على مساعدة الآخرين وتنمية شعورهم بالمسؤولية تجاه أبناء وطنهم.

ألعاب ترفيهية وفقرات غنائية

وأوضح الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر بالجامعة، أن الهدف من هذا الاحتفال هو احتضان الأطفال الأيتام وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، مضيفًا أن اليوم بدأ بالكثير من أجواء الفرحة والسعادة، حيث تم الترحيب بالأطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم، واشتمل اليوم على العديد من الألعاب الترفيهية والفقرات الغنائية، حيث استمتع الأطفال بتلك الأنشطة التى ساعدتهم على النشاط والحيوية ومنحهم مزيدًا من الطاقة الإيجابية والبهجة، كما تم توزيع الهدايا والملابس لإدخال الفرحة والسرور عليهم، مؤكدًا ان أسرة طلاب من أجل مصر هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.