الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مرورية مكبرة لمواجهة مخالفات "طمس اللوحات" في سوهاج

حملات إدارة المرور
حملات إدارة المرور بسوهاج

قاد اللواء تامر الغرباوي مدير إدارة المرور بسوهاج، حملة مكبرة على الطرق والشوارع الجانبية بالمحافظة موجهًا برفع السيارات المركونة أو لم يستدل على صاحبها أو لا تحمل لوحات معدنية أو لوحات قديمة غير مطابقة للوحات الجديدة التي تصرف من وحدات المرور.

ولاقت الحملات ارتياح كبير بين أهالى محافظة سوهاج لما في من أمان لهم ولابنائهم ضد السيارات الطائشة والتي تحمل لوحات غريبة والسيارات الغير مرخصة.

وكان المكتب الفني للنائب العام المستشار محمد شوقي قد اصدر بيانا  شدد فيه على اللوحات المعدنية بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صور مختلفة للوحات مخالفة.

وفى سياق متصل، نشرت إدارة مرور سوهاج عدد من الاكمنة الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين الرئيسية لضبط مخالفات المركبات والرخص المنتهية وضبط الدرجات البخارية الغير مرخصة ورفعها على اوناش المرور لحين ترخيصها واستلامها.

دارة مرور سوهاج اللواء تامر الغرباوى مدير الإدارة العامة لمرور سوهاج المكتب الفني للنائب العام المستشار محمد شوقي

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