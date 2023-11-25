اليونيفيل: نؤكد مسئولية كل الأطراف عن حماية قوات حفظ السلام بلبنان

أكدت "اليونيفيل"، اليوم السبت، مسئولية كل الأطراف عن حماية قوات حفظ السلام بلبنان ، مشيرًا إلى أن الهجوم على قوات حفظ السلام بلبنان أمر مقلق للغاية.

وأضافت "اليونيفيل": إن دورية تابعة لنا تعرضت لنيران من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان دون إصابات.

مصر تتلقى "إشارات إيجابية" بشأن احتمال تمديد الهدنة فى غزة



وفي سياق متصل، قالت مصر، يوم السبت، إنها تلقت إشارات إيجابية من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، إن مصر تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التهدئة لمدة أربعة أيام، وهو ما "يعني إطلاق سراح المزيد من المعتقلين في غزة، والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأكدت وزارة الخارجية البولندية النبأ في بيان لها: "نرحب بالمعلومات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي سمح بالإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن، ومن بينهم مواطن بولندي، وزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية للقطاع".

وقالت الوزارة في بيان: "وفي الوقت نفسه تواصل بولندا المطالبة بقوة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة لمواطنين بولنديين آخرين من قطاع غزة".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية، يوم السبت، إنها تقوم بإعداد 42 سجينًا للإفراج عنهم، في إشارة إلى أن حماس ستطلق سراح 14 رهينة إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، ولم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، على الرغم من أن حماس سلمت قائمة الأسماء إلى السلطات في وقت متأخر من يوم الجمعة. ولم يتضح على الفور عدد الأسرى غير الإسرائيليين الذين قد يتم إطلاق سراحهم أيضًا.