الجارديان: "إشارات إيجابية" مصرية بشأن احتمال تمديد الهدنة فى غزة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، الضوء على سريان الهدنة بين إسرائيل وفلسطين، مؤكدة أن مصر تؤكد تلقيها إشارات إيجابية من جميع الأطراف بشأن احتمال تمديد الهدنة في غزة ليوم أو يومين.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، أن مصر تجري محادثات مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد التهدئة لمدة أربعة أيام، وهو ما "يعني إطلاق سراح المزيد من المعتقلين في غزة".

دخول قافلة من الشاحنات المحملة بالوقود



دخلت قافلة من الشاحنات المحملة بالوقود والمساعدات إلى منطقة الزيتون في مدينة غزة يوم السبت بينما يصلي المسعفون بجوار سيارة إسعاف في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكان مواطن بولندي من بين الرهائن الذين أطلق سراحهم من غزة يوم الجمعة، حسبما ذكرت رويترز.

وأكدت وزارة الخارجية البولندية النبأ في بيان لها: "نرحب بالمعلومات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي سمح بالإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن، ومن بينهم مواطن بولندي، وزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية للقطاع".

وقال مسئولون إن مقاتلي حماس من المقرر أن يطلقوا سراح موجة جديدة من الرهائن يوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، مما يمنح الأمل للعائلات المنكوبة بعد سبعة أسابيع من الحرب.

وأفادت وكالة فرانس برس أنه من المتوقع أن يعلن الوسيط الرئيسي قطر عن عدد السجناء والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من يوم السبت، وهي عملية التبادل الثانية منذ دخول وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ يوم الجمعة وأدى إلى إسكات الأسلحة على الجانبين إلى حد كبير.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم لكنها لم تقدم أرقامًا أو توقيتًا محددًا.

وفي يوم الجمعة، وهو اليوم الأول من الهدنة، أطلقت حماس سراح 24 رهينة، بحسب قطر وقائمة إسرائيلية رسمية، وكان من بينهم 13 إسرائيليًا– جميعهم نساء وأطفال، بما في ذلك بعض المواطنين المزدوجين– 10 تايلانديين وفلبيني واحد.

وأظهر شريط فيديو، مدته دقيقتان نشرته حماس، مسلحين ملثمين يحملون بنادق ويرتدون زيًا عسكريًا ويعتمرون العصابة الخضراء لجناحها المسلح، أثناء قيامهم بتسليم الرهائن إلى مسئولي الصليب الأحمر.

وبدورها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا من سجونها، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في ماساتشوستس: إنها مجرد بداية، لكنها تسير على ما يرام حتى الآن.

وأضاف: "أعتقد أن الفرص حقيقية" لتمديد الهدنة.