السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات للمتهم بإطلاق النيران على 4 أشخاص بسوهاج

متهم
متهم

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ى.م.س"- 41 سنة- حاصل على دبلوم بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف جنيه؛ لاتهامه بإحراز سلاح ناري والتعدي بالضرب على 4 أشخاص بسلاح ناري، مما أحدث إصابتهم بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتعدى بالضرب على المجنى عليهم، مما أعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح النارى وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن 5 سنوات المتهم بإطلاق النار سوهاج مركز دار السلام دار السلام

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