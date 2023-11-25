غدا.. "ذاكرة الوطن" يناقش ثقافة المقاومة ببيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي، بمشاركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو (أحد قيادات منظمة فتح الفلسطينية) والأديب المصري الدكتور السيد نجم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش الصالون أحداث العدوان الصهيوني قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وطبيعة ثقافة المقاومة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، ويعقب الصالون حفلا لفرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

مصر تشارك بالدورة العشرين من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية

وكان قطاع صندوق التنمية الثقافية، قد عقد يوم الثلاثاء الماضي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المشاركة المصرية بالدورة العشرين من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية ICIF ، والذي سيقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و يانج رونج هاو المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة، ومدير عام المركز الثقافي الصيني، محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة، وليو ون بين نائب رئيس جمعية شينزن للتبادل الثقافي الأجنبي، ودينج شيزهاو رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية ورئيس مؤسسة صحافة شينزن.

جدير بالذكر أن معرض "شينزن" للصناعات الثقافية تأسس عام 2004، واجتذب المعرض أكثر من 100000 معرض ثقافي إبداعي كل عام، ويتم سنوياً توقيع وعرض أكثر من 4000 مشروع استثمار وتمويل صناعي، ما يعطي زخماً للتنمية عالية الجودة للصناعات الثقافية في الصين، فيما تقع مدينة شنتشن في جنوبي الصين، وتتبع إدرايا مقاطعة "قوانجدونج"، وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين.