السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. "ذاكرة الوطن" يناقش ثقافة المقاومة ببيت السحيمي

بيت السحيمي
بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون "ذاكرة الوطن" والذي يديره ويقدمه الكاتب الصحفي محمد الشافعي، بمشاركة الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر أبو سيدو (أحد قيادات منظمة فتح الفلسطينية) والأديب المصري الدكتور السيد نجم، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يناقش الصالون أحداث العدوان الصهيوني قطاع غزة بفلسطين المحتلة، وطبيعة ثقافة المقاومة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، ويعقب الصالون حفلا لفرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

May be an image of ‎12 people and ‎text that says '‎صيدوو التنمله التقاجية صتت صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع بيت السحيمي يقدم ثقافة المقاومة في صالون ذاكرة الوطن بحضور الفنان التشكيلي الفلسطيني ياسر ابو سيدو الكاتب والا ديب د سيد نجم يدير الحواد الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي 生 ريق الأحد 26 نوفمبر الساعة عة 7:00 مساء يعقب الصالون حفل فر قة النيل للا لات الشعبية بالتعاونمع الهيئة العامة لقصور الثقافة‎'‎‎

مصر تشارك بالدورة العشرين من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية

وكان قطاع صندوق التنمية الثقافية، قد عقد يوم الثلاثاء الماضي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المشاركة المصرية بالدورة العشرين من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية ICIF ، والذي سيقام خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، و يانج رونج هاو المستشار الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة، ومدير عام المركز الثقافي الصيني، محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة، وليو ون بين نائب رئيس جمعية شينزن للتبادل الثقافي الأجنبي، ودينج شيزهاو رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية ورئيس مؤسسة صحافة شينزن.

جدير بالذكر أن معرض "شينزن" للصناعات الثقافية تأسس عام 2004، واجتذب المعرض أكثر من 100000 معرض ثقافي إبداعي كل عام، ويتم سنوياً توقيع وعرض أكثر من 4000 مشروع استثمار وتمويل صناعي، ما يعطي زخماً للتنمية عالية الجودة للصناعات الثقافية في الصين، فيما تقع مدينة شنتشن في جنوبي الصين، وتتبع إدرايا مقاطعة "قوانجدونج"، وتعد من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين.

بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية صالون ذاكرة الوطن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرقة النيل للآلات الشعبية

مواد متعلقة

حصاد وزارة الثقافة في أسبوع.. مناقشة مقترح خطة "القابضة للاستثمار" الأبرز

4 ديسمبر.. الاحتفاء بمرور 70 عامًا على إنشاء نادي القصة

استكمال اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية حتى 27 نوفمبر

قبل انطلاقه.. برنامج فعاليات مؤتمر "الفعل الثقافي في زمن التحولات" بالفيوم

ملتقى السرد العربي يناقش رواية "أنت تشرق... أنت تضيء" لـ رشا عدلي

"دواؤك.. أمانك" ندوة توعية لقصور الثقافة بمكتبة سقارة

الإثنين.. "مصر أد الدنيا" معرض تشكيلي بقصر الفنون

29 نوفمبر.. مناقشة المجموعة القصصية "على حافة الأرض" في بيت السناري

الأكثر قراءة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

ضبط كميات كبيرة من مخدر الشابو بحوزة تشكيل عصابي بسوهاج

"التعاون الدولى" تناقش مشروع إنشاء منصة للترويج للسياحة الريفية فى مصر

رضوى جودة عن ورق التوت: يناقش قضايا مهمة فى المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها