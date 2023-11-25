السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومه العالمي.. تحديات تواجه النساء الفلسطينيات للقضاء على العنف

ارشيفية
ارشيفية

تعتبر قضية العنف ضد المرأة من أهم القضايا التي تواجه المجتمع الفلسطيني، حيث يواجه النساء في فلسطين أشكالًا مختلفة من العنف، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الاجتماعي، وتزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وترصد "الدستور" التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف. 

وتواجه النساء الفلسطينيات عدة تحديات في مواجهة العنف، بما في ذلك قلة التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة والعنف ضدها، و عدم وجود قوانين فعالة لحماية المرأة من العنف، وصعوبة الإبلاغ عن حالات العنف، خاصة إذا كانت تتعلق بالأسرة أو المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تحميل المرأة مسؤولية الحفاظ على شرف الأسرة والمجتمع.

ـ التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف

قلة التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة والعنف ضدها

يعاني الكثير من النساء الفلسطينيات من قلة الوعي بحقوقهن والقضايا المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الأسري. يجب تعزيز التثقيف والتوعية لدى النساء والمجتمع بشكل عام حول حقوق المرأة وكيفية مواجهة العنف.

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قلة الدعم والمساندة

 يفتقر العديد من النساء الفلسطينيات إلى الدعم اللازم من المجتمع والمؤسسات في مواجهة العنف. يجب توفير آليات دعم فعالة وآمنة للنساء المتعرضات للعنف، بما في ذلك مراكز استقبال وإيواء آمنة وخدمات استشارية وقانونية.

العوامل الثقافية والاجتماعية

 تتأثر النساء الفلسطينيات بالتحديات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على حريتهن وكرامتهن. تشمل هذه العوامل التقاليد والعادات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى تبرير.

آمال المستقبل

رغم التحديات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في مواجهة العنف، إلا أن هناك آمالًا قوية للمستقبل. بإرادة قوية وجهود مستمرة، يُمكن تحقيق التغيير وخلق مجتمع يحترم حقوق المرأة ويقضي على العنف ضدها. يجب على المجتمع ككل أن يتحدى التحديات ويدعم جهود مكافحة العنف ضد المرأة، لضمان مستقبل أكثر عدالة وتكافؤًا للجميع.

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