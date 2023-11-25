السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: اليوم الثانى من الهدنة منح فرصة لدخول المساعدات الحيوية للقطاع

مساعدات
مساعدات

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، على اليوم الثاني من الهدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، مشيرة إلى أن اليوم الثاني من الهدنة منح دخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة، ومنح المدنيين أول فترة راحة بعد سبعة أسابيع من الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إن التوقف مكنها من توسيع نطاق تسليم الغذاء والمياه والدواء إلى أكبر حجم منذ استئناف قوافل المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل وافقت على إدخال وقود إلى غزة اليوم

كما تمكنت من توصيل 129،000 لتر (34،078 جالون) من الوقود، ما يزيد قليلًا على 10% من الحجم اليومي قبل الحرب، بالإضافة إلى غاز الطهي، لأول مرة منذ بدء الحرب.

الحصول على بعض الوقود 

وفي مدينة خان يونس الجنوبية، يوم السبت، انتظر طابور طويل من الأشخاص الذين يحملون عبوات غاز وحاويات أخرى خارج محطة تعبئة على أمل الحصول على بعض الوقود الذي تم تسليمه حديثًا.

كما عاد العديد من الفلسطينيون  إلى منازلهم في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط هدنة استمرت أربعة أيام. 
وحسبما أورده التقرير، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وصلت المساعدات إلى شمال غزة، مركز الهجوم البري الإسرائيلي. 

حيث قامت قافلة تابعة للأمم المتحدة بتسليم الدقيق إلى منشأتين تؤويان النازحين بسبب القتال، حسبما أفاد التقرير البريطاني الصادر اليوم السبت.

وقالت الأمم المتحدة إنها وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنتا أيضا من إجلاء 40 مريضا وأفراد أسرهم من مستشفى في مدينة غزة، حيث دار معظم القتال، إلى مستشفى في خان يونس.
وفي سياق متصل، قال مسئولون إن حماس تعتزم إطلاق سراح موجة جديدة من الرهائن. 

وقال مسئولون إن مقاتلي حماس من المقرر أن يطلقوا سراح موجة جديدة من الرهائن يوم السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، ما يمنح الأمل للعائلات المنكوبة بعد سبعة أسابيع من الحرب.

وأفادت وكالة فرانس برس بأنه من المتوقع أن يعلن الوسيط الرئسي مصر وقطر عن عدد السجناء والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق من يوم السبت، وهي عملية التبادل الثانية منذ دخول وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ يوم الجمعة وأدى إلى إسكات الأسلحة على الجانبين إلى حد كبير.

غزة سراح قطر اتفاق أسر السجناء

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