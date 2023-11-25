السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم فى المحيط الهندى

سفينة شحن إسرائيلية
سفينة شحن إسرائيلية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن سائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بتعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي، قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة.

اليوم هو ثاني أيام الهدنة الإنسانية داخل قطاع غزة، حيث يسود الهدوء ميدانيا، في الوقت الذي يترقب الشارع الفلسطيني فيه إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في سجون الاحتلال.

ومن المقرر إطلاق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 13 محتجزًا إسرائيليًا.

لبنان إسرائيل سفينة شحن المحيط الهندي غزة

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